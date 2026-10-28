कफ सीरप मामला: 48 घंटे की कस्टडी रिमांड पर मुख्य आरोपित भूपेंद्र, STF ने पूछे 70 सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध कारोबार की कड़ियां जोड़ने में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 100 से अधिक स्टाकिस्टों को सीरप की आपूर्ति करने के आरोपित भूपेंद्र सिंह चौहान से पूछताछ शुरू कर दी है। 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए भूपेंद्र को मंगलवार सुबह 10 बजे लखनऊ जेल से एसटीएफ कार्यालय लाया गया।

पहले दिन उससे करीब 70 सवाल पूछे गए। एसटीएफ का जोर सीरप की खरीद-बिक्री, बिलिंग और आपूर्ति शृंखला के साथ ही इस नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका उजागर करने पर है। पूछताछ के दौरान भूपेंद्र के सामने कई दस्तावेज रखे गए। एसटीएफ ने उससे इन दस्तावेजों के स्रोत, उनकी प्रामाणिकता और बिलिंग से जुड़े सवाल किए। टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न स्टाकिस्टों तक सीरप की आपूर्ति किन फर्मों के माध्यम से की गई और इस पूरी व्यवस्था में कौन-कौन लोग शामिल थे।

यह भी पता लगाएगी STF पूछताछ के दौरान भूपेंद्र ने कुछ सवालों पर दस्तावेज देखने के बाद सहमति जताई, जबकि कई सवालों के जवाब में याद नहीं होने की बात कही। एसटीएफ दस्तावेजों और पहले जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर उसके जवाबों का मिलान कर रही है। जांच टीम का विशेष जोर दुबई में बैठा मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने पर है। एसटीएफ यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कारोबार में कौन व्यक्ति कब और किस भूमिका में शामिल हुआ।