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बेहद चर्चित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर अब दौड़ा घोड़ा, वाहन सवारों में मची अफरा-तफरी

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:37 PM (IST)

Lucknow-Kanpur Expressway: खनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर अचानक आए घोड़े को नियंत्रण में लेने के लिए पेट्रोलिंग कर्मियों के पसीने छूटे गए। घोड़े के एक्सप्रेसवे पर आने की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए।

HighLights

  1. कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार वाहनों के बीच दौड़ता रहा घोड़ा

  2. घोड़े को दौड़ लगाते देख एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग कर्मी हैरान, छूटे पसीने

आशीष कुमार सिंह, लखनऊ। उद्घाटन के बाद एक हफ्ते में जगह-जगह पर सड़क धंसने को लेकर बेहद चर्चा में आ चुके लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर लोगों ने रविवार को बेहद हैरान कर देने वाला नजारा देखा। इस एक्सप्रेसवे पर दो पहिया के संचालन पर भले ही रोक है, लेकिन लोग इस पर तेज रफ्तार से दौड़ते घोड़ा को देखकर हैरान हो गए।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर रविवार को घोड़ा दौड़ते देख वाहन सवारों में अफरा-तफरी मच गई। उन्नाव के आस पास एक घोड़ा अचानक एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया। यह घोड़ा कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार वाहनों के बीच दौड़ता रहा। कई जगह पर अचानक सामने आए घोड़े से बचने के लिए वाहन सवारों को अपने वाहनों की गति नियंत्रित करनी पड़ी।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर अचानक आए घोड़े को नियंत्रण में लेने के लिए पेट्रोलिंग कर्मियों के पसीने छूटे गए। घोड़े के एक्सप्रेसवे पर आने की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। उन्होंने घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार दौड़ता रहा। काफी मशक्कत के बाद पेट्रोलिंग कर्मियों ने उसका पीछा करते हुए कई किलोमीटर दूर जाकर घोड़े को एक्सप्रेसवे से नीचे उतारा।

गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे पर घोड़े के दौड़ने से कुछ समय के लिए वाहन चालकों में दहशत का माहौल रहा। लोगों ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और आवारा पशुओं की रोकथाम को लेकर भी सवाल उठाए।

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