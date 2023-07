Conversion In UP: मतांतरण के विरोध पर हिंदू किशोरी का अपहरण कर किया था सामूहिक दुष्कर्म, दो हिरसात में

Conversion In UP लखनऊ में हिंदू किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बेटी को खोजते हुए पहुंची मां की भी आरोपितों ने पिटाई की थी। इतना ही नहीं आरोप‍ित मतांतरण का दबाव बना रहे थे। विरोध पर उसने धमकी दी थी। दोनों आरोपितों को सीतापुर रोड से पकड़ लिया गया है। उनके पास से किशोरी को भी बरामद कर लिया गया है।

Conversion In UP: मतांतरण के विरोध पर हिंदू किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला

