पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ और कानपुर में हवन

हवन का आयोजन करने वालों का कहना था कि वो यह हवन पूर्व प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं।

लखनऊ (जेएनएन)। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। सोमवार को वो 93 साल के हो गए। कानपुर और राजधानी लखनऊ में सोमवार को उनकी अच्छी सेहत के लिए उनके प्रशंसकों ने हवन का आयोजन किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी।

हवन का आयोजन करने वालों का कहना था कि वो यह हवन पूर्व प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। उनके अनुसार, 'अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनसे हर कोई प्यार करता है फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियां ही क्यों न हों। उनके साथ लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन उनके लिए सभी के मन में सम्मान जरूर होता है।'

Birthday greetings to our beloved Atal Ji. His phenomenal as well as visionary leadership made India more developed and further raised our prestige at the world stage. I pray for his good health.