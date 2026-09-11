13 या 14 सितंबर, किस दिन है हरितालिका तीज और कब रखा जाएगा व्रत; क्या बन रहे दुर्लभ योग?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। हरितालिका तीज व्रत इस बार 14 सितंबर को है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। तृतीया तिथि 13 सितंबर को सुबह 07:08 बजे से शुरू होगी और अगले दिन सुबह 07:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सोमवार को रखा जाएगा।

ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि ग्राह्य किया जाता है। इस बार चंद्रमा तुला राशि, चित्रा नक्षत्र, ब्रह्मा योग और गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पहली बार मां पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किया था।