हड़प्पा कालीन मनकों में धड़क रही छह पीढ़ियों की विरासत, लखनऊ के अनवर तराश रहे लाजवर्द और कार्नेलियन

आशुतोष पांडेय, लखनऊ। हड़प्पा और सिंधु-सरस्वती सभ्यता की प्राचीन मनका निर्माण कला आज भी पारंपरिक शिल्पकारों के हुनर से जीवित है। गुजरात के खंभात के अनवर हुसैन शेख का परिवार छह पीढ़ियों से इस कला को सहेज रहा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था।

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित प्राचीन मनका निर्माण तकनीक की कार्यशाला में अनवर हुसैन ने पत्थरों के चयन, तराशने, आकार देने और उनमें छेद करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि मनका निर्माण में कारीगर का अनुभव, कौशल और धैर्य महत्वपूर्ण है।



लाजवर्द और कार्नेलियन की खासियत



अनवर हुसैन के अनुसार, लाजवर्द (लैपिस लाजुली) अफगानिस्तान में मिलता है, जबकि कार्नेलियन गुजरात के राजपीपला और झगड़िया क्षेत्र में पाया जाता है। खंभात पारंपरिक मनका निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहां पत्थरों से गोल मनके, हड़प्पाकालीन शैली के आभूषण और हार के लिए विभिन्न आकृतियां तैयार की जाती हैं।