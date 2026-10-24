7000 साल पुराने खजाने को संजोएगा ASI, फतेहपुर सीकरी की 'रॉक पेंटिग्स' अब संरक्षित धरोहर घोषित; सरकारी आदेश जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहपुर सीकरी में अरावली की पहाड़ियों में स्थित सात हजार वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक काल की राक शैल्टर्स (शैलाश्रय) में बनीं राक पेंटिंग्स (शैल चित्र) अब संरक्षित धरोहर हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने यहां चील की गुफा और नाई की गुफा के संरक्षण को प्रारंभिक अधिसूचना कर दी है। अधिसूचना पर 60 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं।

आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। फतेहपुर सीकरी के रसूलपुर, मदनपुरा, पतसाल और जाजौली में उत्तर पाषण काल से लेकर गुप्त काल (तीसरी शताब्दी तक) के मध्य बनी राक पेंटिंग्स हैं। अवैध खनन से इन्हें क्षति पहुंची है। दो दशक पहले खनन पर रोक लगाने के बाद कुछ राक शैल्टर्स बच गए हैं। इनमें राक पेंटिंग्स बनी हुई हैं।

यह देखरेख के अभाव में नष्ट हो रही थीं। संरक्षित धरोहर घोषित किए जाने से इनका संरक्षण हो सकेगा। दिल्ली में एएसआइ की तकनीकी मूल्यांकन समिति की अगस्त में हुई बैठक में राक शैल्टर्स के संरक्षण के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई थी। 14 अक्टूबर को विभाग ने रसूलपुर, पतसाल और जाजौली (मदनपुरा) स्थित राक शैल्टर्स को संरक्षित स्मारक घोषित करने को प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी।