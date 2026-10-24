गोरखपुर के फर्जी कॉल सेंटर से ब्रिटिश नागरिकों से साइबर ठगी, ED ने की 3.72 करोड़ की संपत्ति कुर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गोरखपुर में दर्ज साइबर ठगी के मामले में ब्रिटेन के नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले गिरोह पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसा है। ईडी की प्रयागराज उप क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करीब 3.72 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और झारखंड के रांची में दो कंपनियों के माध्यम से फर्जी काल सेंटर संचालित किए थे। यहां से ब्रिटेन के नागरिकों को दूरसंचार सेवा प्रदाता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधि बनकर फोन किया जाता था।

कुर्क संपत्तियों में कोलकाता स्थित एक भूखंड और फ्लैट, बैंक खातों में जमा धनराशि तथा बीमा पालिसियां शामिल हैं। ईडी के अनुसार, मामले के प्रमुख आरोपित अनिक दत्ता ने एक अन्य आरोपित के साथ मिलकर कथित ठगी से लगभग सात करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई थी।

दी गई थी बुजुर्गों को ठगने की ट्रेनिंग ईडी ने गोरखपुर साइबर क्राइम थाने में दर्ज प्राथमिकी और दाखिल आरोपपत्र के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी। मामले में अनिक दत्ता, आकाश गुप्ता, आदित्य मिश्रा और अन्य आरोपित हैं। गोरखपुर में संचालित फर्जी काल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को ब्रिटेन के नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों को ठगने का प्रशिक्षण दिया गया था।

वे ब्रिटेन की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते और इंटरनेट की गति बढ़ाने के नाम पर उनके कंप्यूटर में रिमोट एक्सेस साफ्टवेयर डाउनलोड कराते थे। इससे आरोपितों को पीड़ितों के कंप्यूटर तक पहुंच मिल जाती थी और वे बैंकिंग विवरण समेत संवेदनशील जानकारियां हासिल कर लेते थे।