डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। योगी सरकार में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के डॉक्टर अब इलाज और चिकित्सा शिक्षा के साथ स्वदेशी तकनीक एवं हेल्थकेयर स्टार्टअप के विकास की दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत करते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS) ने फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति-2019 को अपनाने का निर्णय लिया है।

इस पहल के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल संस्थान बन गया है। खास बात यह है कि यह निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की ओर से फैकल्टी आंत्रप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्रस्तुत किए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है। योगी सरकार के कार्यकाल में मेडिकल शिक्षा को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने की यह पहल प्रदेश के हेल्थकेयर सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

मेडिकल विद्यार्थियों और डॉक्टरों को मिलेगा स्टार्टअप का अवसर राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति का उद्देश्य मेडिकल विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को अपने विचारों, शोध एवं क्लीनिकल अनुभव को तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में बदलने के लिए संस्थागत अवसर उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से अनुसंधान के व्यावसायीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, तकनीकी उद्यमिता और स्वदेशी मेडिकल डिवाइस के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस पहल से डॉक्टरों को केवल मेडिकल तकनीक के उपयोगकर्ता के बजाय उसके विचार, डिजाइन, विकास और क्लीनिकल वैलिडेशन में सक्रिय भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। अस्पतालों में इलाज के दौरान सामने आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए डॉक्टरों के साथ इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को जोड़ने पर जोर रहेगा। इससे भारत की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी मेडिकल उपकरण और हेल्थकेयर तकनीक विकसित करने का रास्ता मजबूत होगा।

योगी सरकार में तैयार हो रहा मेडिकल इनोवेशन का इकोसिस्टम प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयासों के बीच राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहले से ही मेडिकल इनोवेशन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसमें सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन (CMI), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित आईटीबीआई इनक्यूबेशन पहल, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंतर्गत बाइरैक बायोनेस्ट तथा एसटीपीआई मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोक सेंटर और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत मेडिकल इनक्यूबेशन सेंटर शामिल हैं।

राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति को अपनाने से इन प्रयासों को संस्थागत मजबूती मिलेगी और मेडिकल क्षेत्र में शोध एवं उद्यमिता की गतिविधियों को विस्तार मिलेगा। योगी सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप इस तरह की पहल प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक के विकास और नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे उत्तर प्रदेश के मेडिकल संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

चिकित्सा संस्थान नवाचार के केंद्र भी बनें: ब्रिगेडियर डॉ. राकेश गुप्ता राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ब्रिगेडियर डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि गवर्निंग बॉडी की ओर से राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति-2019 को अपनाने की मंजूरी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने वाला दूरदर्शी निर्णय है। मेडिकल संस्थानों की भूमिका केवल डॉक्टर तैयार करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी तकनीकों और नवाचारों के विकास का केंद्र भी बनना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें। यह नीति विद्यार्थियों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं को अपने विचारों को व्यावहारिक समाधानों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक मजबूत और सहयोगात्मक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।