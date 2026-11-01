त्योहारों पर मिठाई खरीदते समय रहें सावधान, FSDA के छापों में खुली पोल, फर्श पर रखी मिलीं मिठाइयां और मंडरा रहे थे कीड़े

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारों पर बाजार से मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतें। मिठाइयों की शुद्धता और स्वच्छता की जांच मे गंभीर खामियां मिली हैं। कहीं तैयार मिठाइयां गंदे फर्श पर रखी मिलीं तो कहीं उन पर कॉकरोच और मक्खियां भिनभिनाती मिलीं। कुछ प्रतिष्ठानों मे प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत छह शहरों के 116 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच मे ये खामियां सामने आईं। नौ प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद कराया गया और 96 सुधार नोटिस जारी किए गए। जांच के लिए 149 नमूने लिए गए। इस दौरान चार लाख रुपये मूल्य की 655 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि 537 किलोग्राम सामग्री नष्ट कराई गई।

कानपुर के न्यू तिवारी स्वीट्स मे गंदगी और दुर्गंध के बीच मिठाइयां बनती मिलीं। तैयार मिठाइयों की ट्रे फर्श पर रखी थीं। लाला दयाराम स्वीट्स मे मकड़ी के जाले, कालिख और जाम जल निकासी मिली। यहां 26 नमूने लिए गए और 16 सुधार नोटिस जारी किए गए। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित कामधेनु स्वीट्स के कारखाने मे गंदगी, टूटी दीवारें और कूड़े का ढेर मिला। प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार का लाइसेंस भी नहीं था। यहां 17 नमूने लिए गए और 20 सुधार नोटिस जारी किए गए।

गंदगी और खराब जल निकासी मेरठ के सम्राट स्वीट्स मे प्रतिबंधित सैकरिन, कास्टिक सोडा और रंग का इस्तेमाल पाया गया। यहां गैर-खाद्य श्रेणी का सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला। जल निकासी और कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी खराब थी। गाजियाबाद के तिरुपति फूड्स मे कच्चा माल गंदे फर्श पर रखा मिला। अग्रवाल फूड्स मे कॉकरोच और कीड़े पाए गए, जबकि शगुन स्वीट्स मे गंदगी और खराब जल निकासी मिली।