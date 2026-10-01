दिसंबर तक चार जिलाधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चार बड़े जिलों में तैनात आईएएस अफसरों को दिसंबर में प्रोन्नत किया जाएगा। लखनऊ के साथ तीन प्रयागराज, गोरखपुर व आजमगढ़ के जिलाधिकारी कमिश्नर के पद पर प्रोन्नत होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अफसरों में शामिल चार अधिकारी डीएम से कमिश्नर बन जायेंगे। यूपी कैडर के 2011 बैच के अफसरों को तीन महीने बाद प्रमोशन मिलेगा। इन सभी अफसरों के पास अभी जिलों की कमान है। योगी आदित्यनाथ सरकार फिलहाल विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह सभी अफसर जिलाधिकारी से प्रमोशन के बाद भी चुनाव करायेंगे।