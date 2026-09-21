उत्तर प्रदेश में 29 अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, PCS से IAS अफसर बने; देखें पूरी लिस्ट
PCS Officers Promotion: लंबे समय से प्रतीक्षित इन प्रमोशन से नौकरशाही में फेरबदल का नया दौर शुरू होने की उम्मीद ...और पढ़ें
HighLights
पीसीएस से आईएएस अफसर बने अधिकारियों को जल्दी मिलेगी पोस्टिंग
PCS अधिकारियों का IAS में प्रमोशन उनके करियर का एक अहम पड़ाव
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सेवारत 29 पीसीएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली है। अब इन सभी अधिकारियों को शीघ्र ही तैनाती मिलेगी। इनमें अंजू कटारिया का नाम शामिल नहीं है।
प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की मंजूरी के बाद 29 प्रोविंशियल सिविल सर्विस (PCS) अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में प्रमोट किया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इन प्रमोशन से नौकरशाही में फेरबदल का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। नए आईएएस अधिकारियों को शीघ्र नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
प्रोन्नत होने वाले अधिकांश अधिकारी 2010 और 2011 PCS बैच के हैं। अभी जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, राजस्व विभागों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), चुनाव विभाग और राज्य सरकार के अन्य संस्थानों में अहम पदों पर काम कर रहे हैं। UPPSC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी सस्पेंड PCS अधिकारी अंजू कटारिया का नाम प्रोन्नति सूची में शामिल नहीं है।
प्रमोशन लिस्ट में 2010 और 2011 PCS बैच का दबदबा
इस वर्ष प्रमोट होने वाले अधिकांश अधिकारी प्रोविंशियल सिविल सर्विस के 2010 और 2011 बैच के हैं। इन अधिकारियों ने जिला प्रशासन, राजस्व प्रबंधन, शहरी विकास, चुनाव प्रबंधन, नगरपालिका प्रशासन, कराधान और लोक प्रशासन जैसे अलग-अलग कामों में अपनी सेवाएं दी हैं।
प्रमोट हुए PCS अधिकारियों की पूरी लिस्ट
2010 बैच
डॉ. विश्राम – एडिशनल कमिश्नर, मिर्ज़ापुर
अशोक कुमार कनौजिया – जॉइंट डायरेक्टर, युवा कल्याण, लखनऊ
पुष्पराज सिंह – सेक्रेटरी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी
संजय कुमार सिंह – ADM (एग्जीक्यूटिव), मुज़फ़्फ़रनगर
राज कुमार द्विवेदी – एडिशनल कमिश्नर, मिर्ज़ापुर
राकेश कुमार पटेल – एडिशनल कमिश्नर (ज्यूडिशियल), लखनऊ
सुशीला – एडिशनल कमिश्नर, कानपुर
आलोक कुमार – ADM (फाइनेंस और रेवेन्यू), गोंडा
2011 बैच
वैभव मिश्रा – ADM (फाइनेंस और रेवेन्यू), कुशीनगर
विवेक श्रीवास्तव – सेक्रेटरी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी
योगानंद पांडे – ADM (सिटी), अयोध्या
प्रदीप कुमार यादव – ADM, सहारनपुर
अमित कुमार – एडिशनल कमिश्नर, मेरठ डिवीज़न
पूनम निगम – डिप्टी सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन
डॉ. नितिन मदान – ADM (एग्जीक्यूटिव), रामपुर
हर्ष देव पांडे – कंट्रोलर ऑफ़ एग्जामिनेशन, UPPSC
शैलेन्द्र कुमार सिंह – ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी
नरेंद्र बहादुर सिंह – ADM (फाइनेंस और रेवेन्यू), लखीमपुर खीरी
संतोष बहादुर सिंह – ADM (एग्जीक्यूटिव), सहारनपुर
पंकज वर्मा – सेक्रेटरी, मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी
विजय कुमार सिंह-II – चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, देवरिया
अतुल कुमार – एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, मुरादाबाद
अमित सिंह – डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर, लखनऊ
प्रियंका सिंह – कमांडेंट, डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
अमित कुमार – ADM (एग्जीक्यूटिव), कानपुर देहात
डॉ. सुनील कुमार वर्मा – एडिशनल कमिश्नर, GST, लखनऊ
गरिमा स्वरूप – ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन, लखनऊ
संदीप कुमार – ADM (फाइनेंस और रेवेन्यू), हापुड़।
प्रमोट हुए अन्य अधिकारी
इन अधिकारियों के अलावा लखनऊ में ADM (फाइनेंस और रेवेन्यू) के तौर पर काम कर रहे राकेश कुमार सिंह को भी IAS में प्रमोट किया गया है।