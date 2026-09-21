उत्तर प्रदेश में 29 अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, PCS से IAS अफसर बने; देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ल‍ंबे समय से सेवारत 29 पीसीएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली है। अब इन सभी अधिकारियों को शीघ्र ही तैनाती मिलेगी। इनमें अंजू कटारिया का नाम शामिल नहीं है।

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की मंजूरी के बाद 29 प्रोविंशियल सिविल सर्विस (PCS) अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में प्रमोट किया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इन प्रमोशन से नौकरशाही में फेरबदल का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। नए आईएएस अधिकारियों को शीघ्र नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

प्रोन्नत होने वाले अधिकांश अधिकारी 2010 और 2011 PCS बैच के हैं। अभी जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, राजस्व विभागों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), चुनाव विभाग और राज्य सरकार के अन्य संस्थानों में अहम पदों पर काम कर रहे हैं। UPPSC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी सस्पेंड PCS अधिकारी अंजू कटारिया का नाम प्रोन्नति सूची में शामिल नहीं है।

प्रमोशन लिस्ट में 2010 और 2011 PCS बैच का दबदबा इस वर्ष प्रमोट होने वाले अधिकांश अधिकारी प्रोविंशियल सिविल सर्विस के 2010 और 2011 बैच के हैं। इन अधिकारियों ने जिला प्रशासन, राजस्व प्रबंधन, शहरी विकास, चुनाव प्रबंधन, नगरपालिका प्रशासन, कराधान और लोक प्रशासन जैसे अलग-अलग कामों में अपनी सेवाएं दी हैं।