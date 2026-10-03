ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनों के घटेंगे फेरे, एक दिसंबर से निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। कोहरे के नाम पर रेलवे कई ट्रेनों के फेरों को घटाएगा। कुछ ट्रेनें निरस्त होंगी और कई शार्ट टर्मिनेट की जाएंगी। रेलवे ने पहले चरण की ट्रेनों के फेरे घटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनों के फेरे घटाएगा।

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर- बरौनी एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक अपने आरंभिक स्टेशन से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन 11124 बरौली-ग्वालियर एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को, 11109 वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन झांसी-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी और 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी इंटरसिटी पांच दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को निरस्त रहेंगी।