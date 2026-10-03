यूपी के कई शहरों में महंगी हुई CNG, लखनऊ में दो तो अयोध्या में 3.25 रुपये बढ़े दाम; देखें पूरी रेट लिस्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वाहन चालकों पर एक बार फिर महंगाई का असर पड़ा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। लखनऊ में सीएनजी की कीमत शनिवार से दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। अब यहां सीएनजी 107 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। इससे पहले इसकी कीमत 105 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सीएनजी के खुदरा बिक्री मूल्य में यह संशोधन संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में किया गया है। कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उन्नाव में भी सीएनजी की कीमत दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई है। यहां सीएनजी की कीमत 101.75 रुपये से बढ़कर 103.75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। लखनऊ और उन्नाव में संशोधित दर तीन अक्टूबर से प्रभावी हो गई है।