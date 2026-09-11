बसपा से निष्कासित युवा नेता आकाश आनंद को मिलने लगे ऑफर, समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस से बुलावा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित पार्टी के चीफ कोआर्डिनेटर रहे आकाश आनंद की नई सियासी पारी को लेकर अटकलों के साथ ऑफर भी तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब आकाश आनंद को कांग्रेस से ऑफर मिला है।

बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद को बाहर किया गया तो उनकी अगली सियासी पारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई अगर आकाश को लेकर आएगा तो उनको सपा में शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है।

आकाश को राहुल गांधी से मिलवा सकते हैं उदित राज उदित राज ने कहा कि आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए और अगर वह ऐसा करना चाहते हैं तो वह उन्हें राहुल गांधी से मिलवा सकते हैं। यह ऑफर फिलहाल उदित राज की ओर से दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आकाश आनंद को पार्टी में शामिल करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

आकाश आनंद को बसपा से बाहर करने को उदित राज ने मायावती का आत्मघाती कदम बताया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करना बहुजन राजनीति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल इसे उदित राज की ओर से दिया गया राजनीतिक प्रस्ताव ही माना जा रहा है। उनके इस बयान के बाद आकाश आनंद की अगली राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।