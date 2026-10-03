यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से की मुलाकात, INDIA गठबंधन में शामिल होने का ऐलान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सभी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने के प्रयास में हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में कई बार मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भेंट की। इस मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी को INDIA गठबंधन का हिस्सा बताया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया को बताया कि अपनी जनता पार्टी अब INDIA गठबंधन का हिस्सा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि अपनी जनता पार्टी के INDIA गठबंधन का हिस्सा बनने की बात हुई है। अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है।

स्वामी प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर आगे क्या होगा, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर बाद में वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी का लक्ष्य है, 'भाजपा हटाओ-देश बचाओ'। लक्ष्य है 'संविधान बचाओ-भाजपा हटाओ। '

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में SC-ST, OBC और अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी भी वही काम कर रही है। मैं भी उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर काम कर रहा हूं।हमारी विचारधारा और संघर्ष एक ही हैं। इसी समान विचारधारा होने के नाते, हम गठबंधन का हिस्सा बनकर आगामी चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा समान है।

अपनी जनता पार्टी (AJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम चाहते हैं राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बनी हुई है, इसीलिए आज इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और इस विषय पर चर्चा हुई।

हम चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनें। इसी उद्देश्य से मैं लगातार समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। आज की बैठक तो बस शुरुआत है, आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी नौकरियां मिलनी बंद हो गई है। SC-ST, OBC का आरक्षण निष्प्रभावी कर दिया गया है। देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। यहां तक 140 करोड़ लोगों की आबादी में 80 करोड़ लोगों का जीवन 5-10 किलो गेंहू-चावल पर अटक गई है।