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कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM (IST)

भाजपा ने फ्लाईदुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता ...और पढ़ें

कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल

कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल

HighLights

  1. फ्लाई दुबई मामले पर राहुल गांधी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है

  2. भाजपा ने कहा राहुल गांधी ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों और सैनिकों की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने फ्लाईदुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है।

भाजपा ने कहा कि मछार की बहादुरी की चर्चा के बीच राहुल गांधी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देशभर के लोगों ने स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनकी बहादुरी के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना पर कुछ नहीं बोले, इसका जवाब वही दे सकते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी के चुप रहने के पीछे उनके अपने कारण हो सकते हैं और वह इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।

हालांकि, उन्होंने राहुल गांधी पर भारत और भारतीयों के बारे में आलोचनात्मक रुख रखने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि गांधी ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों और सैनिकों की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं।