कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने फ्लाईदुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है।

भाजपा ने कहा कि मछार की बहादुरी की चर्चा के बीच राहुल गांधी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देशभर के लोगों ने स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनकी बहादुरी के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना पर कुछ नहीं बोले, इसका जवाब वही दे सकते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी के चुप रहने के पीछे उनके अपने कारण हो सकते हैं और वह इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।