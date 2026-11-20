राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में अब भ्रष्टाचार की रकम और उससे बनाई गई संपत्तियों की पड़ताल तेज होने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में इस सप्ताह प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआर) दर्ज कर सकता है।

पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत 28 आरोपितों की भूमिका जांच के दायरे में है। ईडी की शुरुआती जांच में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के दस्तावेजों और आरोपपत्रों को आधार बनाया जा रहा है।

वर्ष 2014 में 17 मंडलों में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1198 पदों पर भर्ती हुई थी।