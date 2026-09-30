जौहर ट्रस्ट को दान देने वाले व्यापारी से ED ने की पूछताछ, आजम खान के करीबी लोगों में शामिल था सलीम का नाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जौहर ट्रस्ट के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एएंडएस इंटरप्राइजेज के संचालक सलीम से पूछताछ की है। सलीम पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी व्यापारियों में शामिल थे। उन्होंने जौहर ट्रस्ट को करोड़ों रुपये का दान किया था।

इसी सिलसिले में वह ईडी के रडार पर चल रहे हैं। पिछले दिनों ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद बुधवार को दोबारा पूछताछ की गई है। ईडी के अधिकारियों ने उससे दान की राशि के संबंध में दस्तावेजों की मांग की है। ईडी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जौहर ट्रस्ट के जरिए सलीम ने काली कमाई को दान देकर सफेद कमाई में बदला था।