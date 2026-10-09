आम्रपाली ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली समूह से जुड़े धनशोधन मामले में नई दिल्ली के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति ए-3 (न्यू), महारानी बाग में स्थित है और सर्भी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज 18 एफआइआर के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच शुरू की थी। आरोप है कि आम्रपाली समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवासीय परियोजनाएं शुरू कर 36 महीने में फ्लैट देने और निवेश पर लाभ का वादा कर निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई थी।