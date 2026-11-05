दुबई से ढाई करोड़ का सोना लाया दिल्ली, मेरठ के लिए रवाना होते ही DRI ने 2 तस्करों को दबोचा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। दिल्ली से मेरठ ले जाए जा रहे 2.58 करोड़ रुपये के विदेशी मूल के सोने को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने दिल्ली के चांदनी चौक में पकड़ लिया। लखनऊ डीआरआइ की टीम ने बुधवार को गोपनीय सूचना के आधार पर घेराबंदी कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।इनके पास से 1.85 किलोग्राम विदेशी मूल का उच्च शुद्धता वाला सोना और 10 ग्राम चांदी बरामद हुई। आरोपितों ने सोने को पैरों में बंधे पैकेट में छिपा रखा था।

डीआरआइ को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति तस्करी कर लाए गए विदेशी सोने को दिल्ली से मेरठ ले जाने वाले हैं। इसके बाद टीम ने संदिग्ध वाहन की पहचान कर चांदनी चौक में दोनों को रोक लिया। तलाशी के दौरान एक आरोपित के पैरों में बंधे पैकेट से सोने की एक छड़ और सोने के तीन टुकड़े बरामद हुए। इनके साथ 10 ग्राम चांदी के दाने भी मिले। आरोपित सोने के वैध आयात या खरीद से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके।



पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि बरामद सोने को दुबई से भारत में तस्करी कर लाए गए विदेशी मूल के सोने और चांदी को पिघलाकर तैयार किया गया था। डीआरआइ ने 1.85 किलोग्राम सोने और 10 ग्राम चांदी को जब्त कर दोनों आरोपितों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रविधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब इस तस्करी सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है।