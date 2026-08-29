लखनऊ में स्वाइन फ्लू से मृत महिला के इलाज में लगे चिकित्सकों की भी हो रही जांच, KGMU भेजे गए सैंपल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वाइन फ्लू संक्रमण से उत्तर प्रदेश में पहली मौत के बाद से लोग दहशत में हैं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती महिला की स्वाइन फ्लू के कारण मौत के बाद उसके इलाज में लगे चिकित्सकों की भी जांच कराई जा रही है।

बलरामपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू के संक्रमण से महिला की मौत के बाद उनके इलाज में शामिल 17 डाक्टरों और कर्मचारियों के नमूने भी जांच के लिए केजीएमयू भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान डाक्टरों और कर्मचारियों को महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पाजिटिव होने की जानकारी नहीं थी।

महिला की मौत के बाद परिवारजन की ओर से रिपोर्ट सामने आने पर अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों में सतर्कता बढ़ा दी गई। इलाज करने वाले डाक्टरों और कर्मचारियों को एहतियातन आइसोलेट रहने, अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने और संक्रमण से जुड़े लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराने की सलाह दी गई है। केजीएमयू से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला के संपर्क में आए किसी स्वास्थ्यकर्मी में संक्रमण फैला है या नहीं।

संक्रमण के बीच बढ़ाई गई सतर्कता बलरामपुर अस्पताल में नए संक्रमित मरीज के भर्ती होने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को सामान्य मरीजों से अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार आगे की व्यवस्था की जाएगी। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डा बीकेएस चौहान ने बताया कि 11 नंबर चेस्ट वार्ड को स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया गया है। संक्रमित मिले एक मरीज को उसी में भर्ती किया गया है। संक्रमण और न फैले इसके लिए एसओपी का पालन किया जा रहा है।