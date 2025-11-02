खुद को निजी इंश्योरेंस कंपनी कर्मी बताकर अच्छे रिटर्न का दिया झांसा, डॉक्टर से ठगे 7 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आईआईएम रोड के श्री राम आश्रम कैंप निवासी लोक प्रशासन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा चंद्रा ने गोमती नगर विस्तार थाने में चार लोगों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों ने खुद को निजी इंश्योरेंस कंपनी का कर्मी बता अच्छे रिटर्न का झांसा देकर सात लाख रुपये ठगे थे।

