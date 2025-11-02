Language
    खुद को निजी इंश्योरेंस कंपनी कर्मी बताकर अच्छे रिटर्न का दिया झांसा, डॉक्टर से ठगे 7 लाख रुपये

    By Santosh Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    लखनऊ में एक प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा चंद्रा से इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी हुई। आरोपियों ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर अच्छे रिटर्न का लालच दिया था। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    खुद को निजी इंश्योरेंस कंपनी कर्मी बता डॉक्टर से ठगे 7 लाख।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आईआईएम रोड के श्री राम आश्रम कैंप निवासी लोक प्रशासन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा चंद्रा ने गोमती नगर विस्तार थाने में चार लोगों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों ने खुद को निजी इंश्योरेंस कंपनी का कर्मी बता अच्छे रिटर्न का झांसा देकर सात लाख रुपये ठगे थे।

    डॉ. श्रद्धा ने बताया कि उनकी बेटी गोमती नगर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। बेटी की सहेली ने उनकी मुलाकात अयोध्या के वजीरगंज निवासी अपनी मां सोनाली मिश्रा और पिता प्रदीप मिश्रा से कराई। सोनाली ने पति प्रदीप को निजी इंश्योरेंस कंपनी में अधिकारी बताया।

    आरोप है कि सोनाली, प्रदीप और उनके साथ मिलकर प्रवीण सक्सेना और तुषार ने झांसे में लेकर सात लाख रुपये ले लिए।

    इसके बाद पीड़िता ने कंपनी की डिटेल और पेपर मांगे तो कोई जवाब नहीं मिला। विरोध पर टाल-मटोल करने लगे। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर चारों के खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

