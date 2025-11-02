यूपी में पीएम स्वनिधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी से इन दुकानदारों को होगा लाभ, दो चरणों में मिलेगी पैसा

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पीएम स्वनिधि में बढ़ोत्तरी से पटरी दुकानदार समृद्ध होंगे। नगरीय निकायों के रेहड़ी-पटरीवालों वालों को अब पीएम स्वनिधि योजना लाभ दो चरण में दिया जाएगा। प्रथम चरण का लक्ष्य 556 निर्धारित किया गया जबकि दूसरा चरण का लक्ष्य अभी नहीं निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण का आवेदन भी शुरू हो गया है।

हालांकि, इस बार योजना की किस्त बढ़ाई गई है, इससे जन कल्याण योजना का लाभ लेकर नगरों के रेहड़ी-पटरीवालों की आत्मनिर्भर बनेंगे एवं कारोबार में पंख लगेगा। पहले किस्त का ऋण सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15, हजार रुपये कर दी गई है।

दूसरी किस्त की सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ा 25 हजार रुपये कर दी गई है। तीसरी किस्त 50 हजार रुपये पर बनी रहेगी। ससम से दूसरी किस्त का ऋण चुकाने वाले रेहड़ी-पटरीवाले दुकानदाराें को आपातकालीन स्थिति से व्यवसाय उबारने तथा जरूरतों के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे-क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता मिलेगी।

खुदरा एवं थोक लेनदेन पर डिजिटल भुगतान करने वाले रेहड़ी-पटरीवालों को 1,600 रुपये तक के प्रोत्साहन भी मिलेगी। योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) की होगी। आवेदन के लिए जरूरी कागजात डूडा प्रोजेक्ट मैनेजर अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया विक्रेता प्रमाणपत्र या अनुशंसा पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। PM SVANidhi https://www. pmsvanidhi.mohua.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।