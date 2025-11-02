यूपी में पीएम स्वनिधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी से इन दुकानदारों को होगा लाभ, दो चरणों में मिलेगी पैसा
उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत धनराशि बढ़ाई गई है, जिससे छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। यह पैसा दो किश्तों में दिया जाएगा। इस योजना का मकसद दुकानदारों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपना कारोबार ठीक से चला सकें। इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पीएम स्वनिधि में बढ़ोत्तरी से पटरी दुकानदार समृद्ध होंगे। नगरीय निकायों के रेहड़ी-पटरीवालों वालों को अब पीएम स्वनिधि योजना लाभ दो चरण में दिया जाएगा। प्रथम चरण का लक्ष्य 556 निर्धारित किया गया जबकि दूसरा चरण का लक्ष्य अभी नहीं निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण का आवेदन भी शुरू हो गया है।
हालांकि, इस बार योजना की किस्त बढ़ाई गई है, इससे जन कल्याण योजना का लाभ लेकर नगरों के रेहड़ी-पटरीवालों की आत्मनिर्भर बनेंगे एवं कारोबार में पंख लगेगा। पहले किस्त का ऋण सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15, हजार रुपये कर दी गई है।
दूसरी किस्त की सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ा 25 हजार रुपये कर दी गई है। तीसरी किस्त 50 हजार रुपये पर बनी रहेगी। ससम से दूसरी किस्त का ऋण चुकाने वाले रेहड़ी-पटरीवाले दुकानदाराें को आपातकालीन स्थिति से व्यवसाय उबारने तथा जरूरतों के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे-क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता मिलेगी।
खुदरा एवं थोक लेनदेन पर डिजिटल भुगतान करने वाले रेहड़ी-पटरीवालों को 1,600 रुपये तक के प्रोत्साहन भी मिलेगी। योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) की होगी।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
डूडा प्रोजेक्ट मैनेजर अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया विक्रेता प्रमाणपत्र या अनुशंसा पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। PM SVANidhi https://www. pmsvanidhi.mohua.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
यह केवल रेहड़ी-पटरीवालों को सशक्त बनाएगा और समावेशी आर्थिक विकास कर रेहड़ी-पटरीवालों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, उनकी शहरी क्षेत्रों को एक जीवंत, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने में भी मदद करेगा।
निकाय एवं लाभार्थी लक्ष्य
- अकबरपुर- 90
- जलालपुर- 80
- टांडा- 80
- अशरफपुर किछौछा- 50
- इल्तिफातगंज- 36
- जहांगीरगंज- 60
- राजेसुल्तानपुर- 60
क्या कहते हैं अधिकारी
पीएम स्वनिधि फिर संचालित होने जा रही है। इसबार योजना की किस्त बढ़ाई गई है। प्रथम चरण का लक्ष्य 556 है, दूसरे चरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। पोर्टल पर आनलाइन शुरू हो गया है। जरूरतमंद आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। -बीना सिंह, नोडल अधिकारी (डूडा)।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।