वाट्सएप नंबर ब्लॉक हुआ तो पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने निकाला नया रास्ता, गूगल फॉर्म के जरिए मांगा लोगों का साथ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजनीति में आने का एलान करने के एक दिन बाद पूर्व आइएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने लोगों से संवाद का एक और माध्यम तैयार किया है। 29 सितंबर को वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने अपना वाट्सएप नंबर साझा करते हुए लोगों से जुड़ने की अपील की थी। अब बताया कि संदेशों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि वाट्सएप नंबर अस्थायी रूप से ब्लाक हो गया है।

वर्तमान में एक वाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 1024 सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। प्रतिदिन के मैसेज की कोई निश्चित संख्या तय नहीं है। यदि किसी ग्रुप में बहुत अधिक मात्रा में एक जैसे मैसेज भेजे जाते हैं, तो वाट्सएप का सिस्टम उसे स्पैम मानते हुए संबंधित नंबर पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। हालांकि दिव्या ने अब लोगों की बात उन तक पहुंचती रहे, इसके लिए गूगल फार्म तैयार किया है।