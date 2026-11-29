डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने बसपा नेता आकाश आनंद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बसपा लगातार जनाधार खोती जा रही है और उसके नेता केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का धरातलीय ज्ञान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से निकलकर उत्तम प्रदेश बना है और देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।

दिनेश प्रताप सिंह ने आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। प्रदेश में अब कट्टे नहीं बन रहे, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से प्रदेश में विकास और कनेक्टिविटी को नई गति मिली है।