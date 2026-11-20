जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के विख्यात हनुमान सेतु मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बदलावों की जानकारी अब श्रद्धालुओं को भी दी जा रही है।

मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा संबंधी बैनर लगाया गया है, जिसके माध्यम से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं में किए गए बदलावों से अवगत कराया जा रहा है। एनएसजी की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी बदलाव किए गए हैं।

गौरतलब है कि 'दैनिक जागरण' ने 16 नवंबर के अंक में हनुमान सेतु मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, पुजारियों के सत्यापन और सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की आवश्यकता उठाई गई थी। इसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से प्रवेश द्वार पर बैनर लगाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने की पहल की गई है।