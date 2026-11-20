डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। भारत की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित दो दिवसीय ‘देशज उत्सव’ का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोत, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. मांडवी सिंह, डॉ. विद्या बिंदु सिंह, उषा अवस्थी, पंडित धर्मनाथ मिश्र एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

योगी सरकार में लोक संस्कृति को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसी के तहत देशभर की लोक संस्कृतियों को एक मंच पर आने का मौका मिला। इस अवसर पर अतिथियों ने देशज उत्सव को भारतीय लोक संस्कृति, लोक परंपराओं एवं देश की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के साथ-साथ लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

सोनचिरैया की 15 वर्षों की सांस्कृतिक साधना से उपजा देशज उत्सव भारत की मिट्टी की महक, लोक जीवन की लय और सांस्कृतिक आत्मा को समर्पित एक विशेष पहल है। उत्सव के प्रथम दिन देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोक कलाओं एवं प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

पारंपरिक कलाओं की प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति के विविध रंग हुए जीवंत मंच पर राजस्थान की तेरह ताली, चकरी एवं घूमर, गुजरात का भवई, महाराष्ट्र की लावणी, सिक्किम का याक छम एवं सिंघी छम, मध्य प्रदेश का गेंड़ी जनजातीय लोकनृत्य एवं आल्हा-संजू बब्बल, पश्चिम बंगाल का छऊ पुरुलिया, पंजाब के लोकगीत, ओडिशा का बोंडा जनजातीय लोकनृत्य, उत्तर प्रदेश का धोबिया लोकनृत्य एवं नौटंकी तथा केरल की कथकली जैसी विविध लोक एवं पारंपरिक कलाओं की प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को जीवंत कर दिया।

उत्सव के पहले दिन का विशेष आकर्षण बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक जसवीर सिंह जस्सी एवं हनुमान अंश के सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी की संगीतमय प्रस्तुतियां रहीं। दोनों ही कलाकारों ने अपनी शानदार गायकी और लोकप्रिय गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जसवीर सिंह जस्सी के गीतों पर जहां श्रोता झूम उठे, वहीं सुनील लोधी की प्रभावशाली गायकी ने भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों गायकों की प्रस्तुतियों से पूरा आयोजन स्थल तालियों, उत्साह और संगीत की गूंज से सराबोर हो उठा। मालिनी अवस्थी ने ..काली बदरिया बरसे और जसबीर 'जस्सी' ने ..नैना मिलाइकै और ..मेरा पिया घर आया ओ रामजी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।