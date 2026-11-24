डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन प्रदेश के विकास और जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दानिश आजाद ने दावा किया कि यूपी की जनता 2027 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से NDA सरकार बनाएगी।

'सीटों की खींचतान में उलझे, विकास का एजेंडा गायब' दानिश आजाद ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर इस कदर खींचतान है कि दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप लगाने और छीछालेदर करने में जुटे हैं। सिर्फ 26 सीटें देकर सपा ने कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी है। हकीकत यह है कि दोनों दलों के पैरों के नीचे जमीन नहीं बची है और दोनों घमंड में चूर हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा और कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा।