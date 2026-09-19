CM योगी की नाराजगी के बाद एक्शन: 'राम वन गमन' मार्ग के मरम्मत का काम शुरू, नेशनल हाइवे के इंजीनियर कर रहे निगरानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चित्रकूट में राम वन गमन मार्ग एनएच-731ए में दरारें पड़ने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा एक माह के लिए अस्थाई निलंबन की कार्रवाई किए जाने के बाद दिल्ली की ठेकेदार संस्था एसएंडपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय मार्ग) प्रयागराज के अधीक्षण अभियंता ओंकार भारतीय अधीनस्थों के साथ चल रहे मरम्मत कार्य पर नजर बनाए हुए हैं।