खिलाड़ियों को खाकी की सौगात, सीएम योगी आज लखनऊ में 470 कुशल खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की पहल के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल में खेल सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा।

चयनित 470 खिलाड़ियों में 43 उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), 295 आरक्षी (नागरिक पुलिस) और 132 आरक्षी (पीएसी) शामिल हैं। समारोह में पुलिस बल के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल सुविधाओं और हास्टल की भी सौगात मिलेगी। 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का पुनर्निर्माण किया जाएगा।