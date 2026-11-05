लखनऊ: योगीजी, नमकीन ले लीजिए... नन्ही वाची की आवाज पर ठहर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

महेन्द्र पाण्डेय, जागरण, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यंजनों के स्टाल का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक नन्ही बच्ची की आवाज ने उनका ध्यान खींचा- योगी जी, मूंग दाल की नमकीन ले लीजिए। आवाज मुरादाबाद से आए अमित कुमार सक्सेना की बेटी वाची की थी। मुख्यमंत्री ने कदम रोक लिए और बच्ची के आग्रह पर उसके पिता के स्टाल पर पहुंच गए। बच्ची ने अपनी मां के हाथों बनी मूंग दाल की नमकीन का पैकेट मुख्यमंत्री को भेंट किया। बताया कि उसकी मां इसे घर पर बनाती और बेचती हैं।

दैनिक जागरण और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदर्शनी में यह छोटा-सा वाकया लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। पिता अमित, मां प्रिया व बहन आची के साथ स्टाल पर मौजूद वाची शायद नहीं जानती थी कि उसकी एक आवाज मुख्यमंत्री को रोक लेगी। मुख्यमंत्री ने संबोधन में भी इस वाकये का जिक्र किया तो प्रेक्षागृह में अपने पिता व मां के साथ उपस्थित बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं।

तभी सीएम ने बच्चियों को मंच पर बुलाया और उनके उत्साह की सराहना की। मुख्यमंत्री के इस सहज व्यवहार से बच्चियों के चेहरे खिल उठे। वाची ने बताया कि वह कक्षा एक में पढ़ती है, जबकि उसकी छोटी बहन नर्सरी में है। मुख्यमंत्री ने दोनों को मंच पर बुलाकर उनसे स्नेहपूर्वक बातचीत की और लाड़ जताया। बच्चियों को संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 500-500 रुपये देकर दुलारा। ये वही बच्ची है, जिसका जून 2025 में मुख्यमंत्री ने स्कूल में एडमिशन कराया था। बच्ची ने सीएम से जनता दर्शन में प्रवेश के लिए निवेदन किया था।