छठ पूजा में भेदभाव देखने वाले विपक्षी नेता समाज और संस्कृति के दुश्मन हैं: सीएम योगी

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जिन लोगों का अपना जीवन ही पाखंड से भरा है, उन्हें दुर्गा पूजा और कावड़ यात्रा में पाखंड दिखाई देता है और वे छठ महापर्व में भेदभाव ढूंढते हैं। ऐसे लोग समाज और संस्कृति के दुश्मन हैं, जो भारत की सनातन परंपरा को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को लक्ष्मण मेला मैदान स्थित गोमती नदी के तट पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और देश दुनिया तक छठ के गीत पहुंचाने वाली स्वर कोकिला पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा प्रकाशित सनेश स्मारिका का विधिवत विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन की भव्यता और साफ सफाई के लिए संस्था के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय, राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह, राष्ट्रीय सचिव वेद प्रकाश और अंबरीश राय के प्रयासों की सराहना की। संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इसी मंच से मुख्यमंत्री ने देश की प्रख्यात लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है यूपी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले जब प्रदेश में उपद्रव होता था तब सरकार कान में तेल डालकर सोती रहती थी। उस समय घाटों पर न सफाई होती थी और न ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है। धनतेरस, दीपावली, अयोध्या के भव्य दीपोत्सव से लेकर छठ महापर्व तक लाखों लाख श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मना रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे वाराणसी (20 लाख), गोरखपुर (16 लाख) सहित गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर आदि में लाखों लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। आज घाटों पर चाक चौबंद सुरक्षा है और किसी भी माता बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की दुर्गति निश्चित है।

पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा को दी विनम्र श्रद्धांजलि छठ गीतों का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित और स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार छठ हमारी लोक आस्था की आत्मा है, उसी प्रकार शारदा सिन्हा के स्वर इस महापर्व की सजीव धड़कन रहे हैं। उनके गाए गीतों ने दशकों तक हर आस्थावान भारतीय के मन में माटी की सुगंध को जीवित रखा। यद्यपि वह आज हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन छठी माई की कृपा और उनके गीतों की गूंज हर घाट पर सदैव जीवित रहेगी।

मातृशक्ति और कठोर अनुशासन का प्रतीक है छठ मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व प्रकृति, जल और भगवान सूर्य की असीम कृपा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है। यह हमें श्रद्धा, पवित्रता और कठोर अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। हमारी मातृशक्ति तीन दिन तक 36 से 37 घंटे का निर्जला व्रत रखकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कठिन तपस्या करती है। घाट पर बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच या जाति पाति के सभी लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त अन्न से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

लखनऊ की समावेशी संस्कृति का बड़ा हिस्सा हैं पूर्वांचल और बिहार के लोग मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में पूर्वांचल और बिहार से आए लाखों परिवार रहते हैं। इन परिवारों ने अपनी उद्यमशीलता से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ को उन्होंने अपना घर बनाया है और लखनऊ ने भी उन्हें परिवार का हिस्सा माना है। उत्तर प्रदेश की पहचान किसी एक भाषा या क्षेत्र से नहीं बल्कि उसकी समावेशी संस्कृति और एकात्मता से है। इस अवसर पर लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने छठी माई का गीत गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

लखनऊ में भव्य रूप ले रहा छठ पर्व: उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि सूर्य उपासना का यह पर्व अब घर घर पहुंचकर धूमधाम से मनाया जा रहा है। 30 से 40 साल पहले लखनऊ में कुछ ही लोग यह पर्व मनाते थे, लेकिन आज यह यहां का सबसे बड़ा पर्व बनता जा रहा है।