लखनऊ में घर बनाने का सपना होगा सच, राजधानी में 2092 आवासीय प्लॉटों के लिए जल्द होंगे रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नई जेल रोड सौमित्र विहार योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुलतानपुर रोड की आइटी सिटी योजना का शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 23 नवंबर को पंजीकरण शुरू कराएंगे।

यह पहला मौका है जब दो माह के अंतराल पर चार आवासीय योजना का पंजीकरण शुरू हो रहा है। इसमें दो योजनाएं लांच हो चुकी हैं, वहीं दो इसी माह शुरू होंगी। नई जेल रोड मोहनलालगंज क्षेत्र में सौमित्र विहार योजना विकसित हो रही है, लैंड पूलिंग नियम से यह योजना धरातल पर उतारी जा रही है। योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को विकसित भूखंड आवंटित हो चुके हैं। अब आम लोगों के लिए पहले चरण का पंजीकरण खोला जाएगा। 2261 भूखंडाें में 2092 आवासीय और 169 व्यावसायिक प्लाट हैं।

सौंपा जाएगा आवंटन पत्र ऐसे ही सुलतानपुर रोड की आइटी सिटी योजना किसान पथ से जुड़ी है और सोनई कंजेहरा, पहाड़नगर टिकरिया, परेहटा, सिकंदरपुर अमोलिया व रकीबाबाद सहित 11 गांवों की सीमा तक फैली है। यह योजना भी लैंड पूलिंग नियम के तहत विकसित हो रही है। इस योजना के लिए भूखंड देने वाले किसानों को विकसित भूखंड मिल चुके हैं, उनका आवंटन पत्र सौंपा जाएगा।