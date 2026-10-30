सीएम योगी देंगे युवाओं को बड़ा तोहफा, शनिवार को 1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल व रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) के अवसर पर शनिवार (31 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में 1,725 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी 'सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

5 जनपदों में विकास केंद्रों का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योजना से जुड़े विशेष पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पहले चरण में प्रदेश के 5 प्रमुख जनपदों लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में 'सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास केंद्र' का शिलान्यास किया जाएगा। युवाओं के सशक्तीकरण और रोजगार के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा।

प्लेसमेंट लेटर और टूलकिट वितरण समारोह में एमएसएमई विभाग तथा यूपीएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर लेटर व प्लेसमेंट लेटर सौंपे जाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के लाभार्थियों को टूलकिट और वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए जाएंगे।