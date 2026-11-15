2017 से पहले त्योहारों पर होती थी अव्यवस्था और अराजकता, उपद्रव के समय सरकार बनी रहती थी मूकदर्शकः सीएम योगी

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर लखनऊ में गोमती नदी किनारे लक्ष्मण मेला मैदान स्थित छठ घाट पर आयोजित संध्या अर्घ्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता भारत की सनातन परंपरा को कोसना तथा अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। 2017 से पहले सरकारों की उदासीनता के कारण त्योहारों पर अव्यवस्था और अराजकता होती थी। उपद्रव के समय सरकार मूकदर्शक बनी रहती थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज प्रदेश में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व पूरे उत्साह, शांति और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर छठी मइया के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने छठ के पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित करने के साथ ही पत्रिका का विमोचन भी किया।



सीएम योगी ने कहा कि आज देश और दुनिया के कोने-कोने में छठ महापर्व के गीत गूंज रहे हैं। छठ के गीतों को वैश्विक पहचान दिलाने वाली स्वर कोकिला एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा को याद किए बिना यह पर्व पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार छठ हमारी लोक आस्था की आत्मा है, उसी प्रकार शारदा सिन्हा के स्वर इस महापर्व की सजीव धड़कन रहे हैं। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों से छठ पर्व को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीएम योगी ने भोजपुरी में की छठी मइया और भगवान सूर्य की आराधना मुख्यमंत्री ने भोजपुरी में छठी मइया और भगवान सूर्य से सभी के मनोरथ पूरे होने तथा सब पर उनकी कृपा बनी रहने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक पर्वों और परंपराओं को लोक गायन, लोक संगीत और लोक कलाकारों ने नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। जब किसी लोक पर्व के साथ मधुर धुन जुड़ती है तो उसे जन-जन की मान्यता मिलती है और वह लोगों की आवाज बन जाता है। छठ महापर्व प्रकृति, जल और भगवान सूर्य की असीम कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती और गोमती जैसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है।

2017 से पहले प्रदेश में उत्सव और संस्कृति की होती थी दुर्दशा इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में उत्सवों और सांस्कृतिक परंपराओं की स्थिति बेहद खराब थी। उस समय न तो घाटों पर सफाई की व्यवस्था होती थी और न ही प्रकाश, सुरक्षा एवं आवागमन के पर्याप्त इंतजाम किए जाते थे। उपद्रव के समय सरकार मूकदर्शक बनी रहती थी, ऐसे में उत्सवों के आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज प्रदेश में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व पूरे उत्साह, शांति और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने कल एक दल के सांसद का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा और छठ महापर्व पर भी सवाल उठाए। ऐसे लोग संस्कृति और समाज के दुश्मन हैं। इन्हें छठ महापर्व में भेदभाव, दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा में पाखंड दिखाई देता है, क्योंकि इनका अपना जीवन ही पाखंड से भरा हुआ है। ये बोलते कुछ और हैं और भारत की सनातन परंपरा को कोसना तथा अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।

भेदभाव और जटिल कर्मकांड के बिना भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व है छठ सीएम योगी ने कहा कि छठ भारत की सनातन सांस्कृतिक आत्मा का दिव्य प्रकाश है, जो श्रद्धा, पवित्रता, आत्मशुद्धि और कठोर अनुशासन का संदेश देता है। तीन दिनों तक निर्जल व्रत रखना अपने आप में कठिन साधना है। पंचमी से सप्तमी तक चलने वाला यह अनुष्ठान भगवान सूर्य के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छठ की विशेषता यह भी है कि इसमें उगते सूर्य के साथ-साथ अस्ताचलगामी सूर्य को भी समान श्रद्धा और सम्मान के साथ अर्घ्य दिया जाता है। यह परंपरा जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है कि उत्थान और अवसान, सुख और दुख, दोनों परिस्थितियों में मनुष्य का भाव समान रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व के साथ षष्ठी देवी यानी छठी मइया की आराधना भी जुड़ी हुई है। लोकमान्यता में उन्हें संतान की रक्षा, आरोग्यता, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा महापर्व हो, जिसमें किसी भेदभाव और जटिल कर्मकांड के बिना सामान्य से सामान्य व्यक्ति सीधे जगत के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य से संवाद करता दिखाई देता हो।

उन्होंने कहा कि छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहजता और सामूहिकता है। परिवार के लोग मिलकर प्राकृतिक रूप से प्राप्त अन्न और अन्य प्रसाद सामग्री से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, पारिवारिक एकजुटता और सामाजिक समरसता का अद्भुत संदेश समाहित है।

छठ महापर्व सामाजिक समरसता, समानता और एकात्मकता का सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व सामाजिक समरसता, समानता और एकात्मकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घाट पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई ऊंच है और न कोई नीच। यहां सभी बराबर हैं। 'जाति-पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई' की भावना को छठ महापर्व साकार कर रहा है। इस पर्व की सबसे बड़ी ताकत हमारी मातृशक्ति हैं। माताएं और बहनें 36-36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कठिन तपस्या करती हैं। उनका यह व्रत केवल अपने परिवार के सुख-समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लोक कल्याण के लिए समर्पित है।

सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ की धरती पर छठ महापर्व के आयोजन का विशेष महत्व है। प्रभुनाथ राय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से शुरू किया गया यह आयोजन अब केवल भोजपुरी समाज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सभी वर्गों और समुदायों को जोड़ने वाला उत्सव बन चुका है। लोकगायिका मालिनी अवस्थी इसका उदाहरण हैं। मूल रूप से कानपुर की रहने वाली और अवध समाज से जुड़ी मालिनी अवस्थी भोजपुरी के साथ अवधी और हिंदी लोक गायन में भी समान रूप से पारंगत हैं। यह आयोजन की व्यापकता और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है।

पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से लखनऊ के विकास में दिया महत्वपूर्ण योगदान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल और बिहार से आए लाखों परिवार आज लखनऊ में रहते हैं। इन परिवारों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और उद्यमशीलता से शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने लखनऊ को अपना घर बनाया है और लखनऊ ने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान किसी एक भाषा, क्षेत्र या समुदाय से नहीं है। प्रदेश की वास्तविक पहचान उसकी समावेशी संस्कृति, विविधता और एकात्मता में निहित है।

सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश उत्सव और उमंग से सराबोर है। सात नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। दीपावली का पर्व भी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सीएम ने बताया कि छठ महापर्व की तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्होंने चार दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस दौरान विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं की भागीदारी के बारे में जानकारी ली गई। वाराणसी में करीब 20 लाख और गोरखपुर में 16 लाख लोगों के छठ महापर्व में शामिल होने का अनुमान बताया गया। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, चंदौली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाखों श्रद्धालु इस महापर्व का हिस्सा बने हैं।

माताओं-बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले घाटों पर न सफाई होती थी, न रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था और न ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं आवागमन के पुख्ता इंतजाम होते थे। आज सरकार ने घाटों की सफाई कराई है, अतिरिक्त घाट विकसित किए हैं और व्रती महिलाओं की सुविधा के लिए वेदियां बनवाई हैं। किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर अपने गांव और घर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के साथ ट्रेनों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए देर रात से ही घाटों पर पुलिस पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में माताओं और बहनों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के तहत ऐसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसे वे याद रखेंगे।

उपद्रवों से उत्सवों की ओर बढ़ा उत्तर प्रदेश, यही है नए भारत और नए यूपी की पहचान सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवों से उत्सवों की यह यात्रा उत्तर प्रदेश के बदलाव की यात्रा है। आज आप जिस उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वह नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। इस बदलाव की कीमत हमें समझनी होगी और इसे सहेजकर रखना होगा।

सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि भोजपुरी समाज की ओर से छठी मैया के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए 200 कलाकार लगातार 18 घंटे तक भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या 2017 के पहले ऐसा आयोजन संभव था? उस समय कलाकारों की बात तो दूर, इतनी देर में हुड़दंगी तत्व माहौल खराब कर देते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आयोजन में हर कोई शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण तरीके से शामिल हो रहा है।