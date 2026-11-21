प्रणय विक्रम सिंह। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पूज्य माताजी पंचतत्व में विलीन हो गईं। सामने चिता की अग्नि धधक रही थी। महाराज जी अश्रुपूरित नेत्रों से अपलक निहार रहे थे। जिन आंखों ने बचपन में मां का चेहरा देखकर संसार को पहचानना सीखा था, आज उन्हीं आंखों के सामने वह चेहरा अग्नि की लपटों के बीच सदा के लिए ओझल हो रहा था।

कितना असहनीय होता होगा वह क्षण, जब संसार जिसे संन्यासी और मुख्यमंत्री के रूप में जानता है, वह अपनी माँ की चिता के सामने केवल एक पुत्र रह जाता है। संन्यास ने मोह से विरक्त होना सिखाया, कर्तव्य ने निजी सुख-दुःख से ऊपर उठना सिखाया, लेकिन मां से बिछोह की वेदना को कौन सी साधना रोक सकती है? मां के हाथों का स्पर्श, उनकी आवाज, उनकी प्रतीक्षा करती आंखें... इन स्मृतियों से कोई पुत्र कैसे विरक्त हो सकता है!

मां की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि महाराज जी पुनः लोक-कल्याण के अपने कर्तव्य में रत हो गए। जिस हृदय में मां के वियोग की अथाह पीड़ा है, उसी हृदय में करोड़ों लोगों के प्रति अपने दायित्वों का संकल्प भी है।

कितना कठिन है वह जीवन, जिसमें मां के लिए रोने का समय भी कर्तव्य से मांगना पड़ता है। आज उन अश्रुपूरित नेत्रों में एक पुत्र का असहनीय बिछोह था और उस मौन में संन्यासी के जीवन की सबसे कठिन साधना।