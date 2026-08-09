तिरंगा यात्रा से मंच से CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक-चेत जायें, देश के प्रतीकों व महापुरुषों का अपमान करने वाले

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। पूर्व आजादी के पर्व से पहले बड़ी संख्या में युवाओं और स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी थे।

कार्यक्रम की शुरुआत पांच कालीदास मार्ग पर हुई। यात्रा रवाना होने से पहले भातखंडे के कलाकारों की अगुवाई में वंदेमातरम् का सामूहिक गायन हुआ। यहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ तिरंगा सेल्फी भी ली।

तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश की सरकार ने युवाओं और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मंच से एक बार फिर कड़े शब्दों में कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा की रहेंगे देश में और देश के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान और गीत को अपमानित करेंगे। उन्होंने कहा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

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पूरे देश में वन्देमातरम का गान हो रहा है। आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा और वीर क्रांतिकारियों ने अंजाम देकर ब्रिटिश हुकूमत की चूले हिला दी थी। उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा में 25 से 30 हज़ार युवाओं ने सहभागिता करके राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को भी युवा व मातृशक्ति के सामने रखा।