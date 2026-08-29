देवरिया में गूंजा विकास का शंखनाद: मंच पर पहुंचे सीएम योगी, 305 करोड़ की 80 परियोजनाओं की देंगे सौगात

जागरण संवाददाता, देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के मझौलीराज स्थित बड़वा टोला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और वहां मौजूद भारी भीड़ ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करने के साथ ही भाटपाररानी और सलेमपुर विधानसभा क्षेत्रों को 304.97 करोड़ रुपये की 80 विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं।

मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, सदर विधायक डा. शलभमणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, विधायक सभा कुमार, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रशासक पंडित गिरीश चंद्र त्रिपाठी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद हैं।