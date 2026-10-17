'बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा विपक्ष', दिल्ली प्रदर्शन पर PM योगी का बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जनता के जनादेश से आता है, अराजकता से नहीं। बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन का सपना देखने वाली ताकतें युवाओं को राष्ट्र निर्माण के बजाय अराजकता में झोंकना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चुनावी सुधार, न्याय के नारे और लोकतंत्र की दुहाई देकर देश में अस्थिरता पैदा करने वालों को समझना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास की जड़ों पर खड़ा विशाल बरगद है, जिसे साजिशों के तूफान से हिलाया नहीं जा सकता।