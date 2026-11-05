ODOP और ODOC से लोकल को ग्लोबल का बाजार दे रहे हम, कारीगर का बढ़ा रहे उत्साह : योगी आदित्यनाथ

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में दैनिक जागरण द्वारा उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक स्वादों को एक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ‘Taste of Uttar Pradesh’ व्यंजन प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ कारीगरों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यंजन प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही कारीगरों और आयोजकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ओडीओपी और ओडीओसी से लोकल को ग्लोबल का बाजार दे रहे हैं। इतना ही नहीं हर स्तर पर मदद देकर हम कारीगर का उत्साह बढ़ा रहे हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा मानना है कि कारीगर के हुनर को सम्मान देना चाहिए। यही तो स्वदेशी मॉडल है। हम जैसा खाएंगे अन्न, वैसा रहेगा हमारा मन। हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के माध्यम से देशी उत्पादों को बड़ा बाजार दिया है। अब वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्युजीन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के खाद्य उत्पादों को बड़ा बाजार दे रहे हैं।

सीएम देते चॉकलेट तो बच्चियों ने दी मूंग की नमकीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आयोजन स्थल पर पहुंचे उनको रोककर बच्ची ने मूंग की नमकीनदी। इसके बाद कहा कि आप मुझे चॉकलेट देते हैं इसलिए हम लाए है, मम्मी ने बनाया है, सीएम ने भाषण के दौरान दोनों बच्चों को देखा तो मंच पर बुलवाया।