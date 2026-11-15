लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दौरान दिया सूर्य को अर्घ्य, श्रद्धालुओं पर की पुष्प वर्षा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। छठ महापर्व के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार शाम को लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे। इस अवसर पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छठ महापर्व के तीसरे दिन मेयर सुषमा खर्कवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ में गोमती नदी के तट पर लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचकर संध्या अर्घ्य दिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के साथ इस पावन पर्व में सम्मिलित हुए।