Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दौरान दिया सूर्य को अर्घ्य, श्रद्धालुओं पर की पुष्प वर्षा

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sun, 15 Nov 2026 04:54 PM (IST)

Chatth 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा को भारत की प्राचीन संस्कृति, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक बताया।

HighLights

  1. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुख्यमंत्री से साथ की सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना

  2. लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के घाट पर उत्सव जैसा माहौल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। छठ महापर्व के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार शाम को लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे। इस अवसर पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छठ महापर्व के तीसरे दिन मेयर सुषमा खर्कवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ में गोमती नदी के तट पर लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचकर संध्या अर्घ्य दिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के साथ इस पावन पर्व में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा को भारत की प्राचीन संस्कृति, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस अवसर पर छठ घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।