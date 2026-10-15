गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल, मुखिया अखिलेश यादव ने दी सदस्यता

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सहित बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा।

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख कटरा भवानी भीख शुक्ला और उनके साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दी। इनके साथ ही शिवभगवान शुक्ला समेत श्रीकृष्ण भगवान शुक्ला के पांच भाई भी सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन नेताओं के सपा में शामिल होने से यूपी की सियासत में हलचल मची है।

गोंडा के भवानी भीख शुक्ला अपने पांच बेटों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके बेटों के नाम श्री भगवान शुक्ला, कृष्ण भगवान शुक्ला, शिव भगवान शुक्ला, विष्णु भगवान शुक्ला और शंकर भगवान शुक्ला हैं। भवानी शुक्ला कटरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य हैं। उनको भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। कटरा विधायक बावन सिंह से विवाद के बाद वह चर्चा में आए थे।