Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल, मुखिया अखिलेश यादव ने दी सदस्यता

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Thu, 15 Oct 2026 05:00 PM (IST)

BJP Leaders Joins Samajwadi Party: अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सहित बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा।

भाजपा सहित बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा

भाजपा सहित बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा

HighLights

  1. मुरादाबाद में भाजपा के पूर्व विधायक राजीव चन्ना भी सपा में शामिल

  2. गोंडा में ब्लॉक प्रमुख कटरा अपने पांच भाइयों के साथ सपा के हुए

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सहित बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा।

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख कटरा भवानी भीख शुक्ला और उनके साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दी। इनके साथ ही शिवभगवान शुक्ला समेत श्रीकृष्ण भगवान शुक्ला के पांच भाई भी सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन नेताओं के सपा में शामिल होने से यूपी की सियासत में हलचल मची है।
गोंडा के भवानी भीख शुक्ला अपने पांच बेटों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके बेटों के नाम श्री भगवान शुक्ला, कृष्ण भगवान शुक्ला, शिव भगवान शुक्ला, विष्णु भगवान शुक्ला और शंकर भगवान शुक्ला हैं। भवानी शुक्ला कटरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य हैं। उनको भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। कटरा विधायक बावन सिंह से विवाद के बाद वह चर्चा में आए थे।

पहली बार इतने भगवान एक साथ पार्टी कार्यालय आए

इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार इतने भगवान एक साथ पार्टी कार्यालय में आए हैं। हमारे समाज में इन नामों को कोई नहीं भूल सकता। खासकर सनातनी इन नामों को कभी नहीं भूल सकते। अखिलेश ने सपा में शामिल होने पर भवानी शुक्ला का धन्यवाद किया। इस दौरान विनय पुरारी, मेरठ के बसपा नेता मनमोहन सिंह सैनी और गोंडा के कुछ नेताओं के भी पार्टी में शामिल होने का जिक्र किया गया।
इनके अलावा मुरादाबाद में भाजपा से विधायक रहे राजीव चन्ना समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये। इनके साथ मनमोहन सैनी और योगेंद्र नाथ मिश्रा ने भी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। बसपा के पूर्व प्रत्याशी आशीष कुमार ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। भाजपा और बसपा के कई नेताओं के सपा में शामिल होने से इनका कुनबा बढ़ रहा है।

यह भी पढ़ें- समाजवादी पार्टी से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य धनराज नथवानी ने लिया निर्वाचन प्रमाण पत्र, बोले- आगे ले जाना है Akhilesh Yadav का विजन

यह भी पढ़ें- सपा प्रमुख अखिलेश यादव का BJP पर गंभीर आरोप, उत्तर प्रदेश में बने हैं लाखों फर्जी वोट; SIR पर हुए करोड़ों खर्च