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लखनऊ में लूलू मॉल के पास क्लब के बाहर ट्रांसजेंडर और युवकों में विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Mon, 02 Nov 2026 12:38 PM (IST)

Lucknow Crime: आरोप है कि ट्रांसजेंडर के साथ अभद्रता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है।

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्रदेश में इन दिनों ट्रांसजेंडर के साथ लोगों का विवाद बढ़ता जा रहा है। बांदा, कानपुर और झांसी के बाद अब लखनऊ में ट्रांसजेंडर के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में लूलू मॉल के पास एक क्लब के बाहर शनिवार देर रात ट्रांसजेंडर समुदाय और कुछ युवकों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है।

आरोप है कि ट्रांसजेंडर के साथ अभद्रता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। विवाद की वजह और घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है।

बांदा में बीते महीने बधाई मांगने के विवाद को लेकर दो किन्नर गुटों और कुछ युवकों के बीच तनातनी और प्रदर्शन की घटना हुई।

कानपुर में हाल ही में किन्नरों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज हुआ।

झांसी में पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध

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किन्नरों के एक गुट ने पुलिस लाइन के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और यातायात बाधित किया।

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