लखनऊ में लूलू मॉल के पास क्लब के बाहर ट्रांसजेंडर और युवकों में विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्रदेश में इन दिनों ट्रांसजेंडर के साथ लोगों का विवाद बढ़ता जा रहा है। बांदा, कानपुर और झांसी के बाद अब लखनऊ में ट्रांसजेंडर के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में लूलू मॉल के पास एक क्लब के बाहर शनिवार देर रात ट्रांसजेंडर समुदाय और कुछ युवकों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है।