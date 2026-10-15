सुपरवाइजर बने राम तो स्टूडेंट निभा रहा लक्ष्मण का किरदार, चिनहट रामलीला में अहिल्या उद्धार का मंचन देख हर्षित हुए लोग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ‘श्रीराम को देखकर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गईं’। भगवान श्रीराम और माता सीता के प्रथम मिलन के इस मनोहारी प्रसंग ने चिनहट में चल रही रामलीला में दर्शकों का मन मोह लिया। फुलवारी लीला के मंचन में जब भगवान श्रीराम और माता जानकी आमने-सामने आए तो वातावरण भक्तिमय हो उठा। रामलीला में भगवान राम का अभिनय प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर राम बिलास और लक्ष्मण का सरकारी विद्यालय के छात्र सिद्धार्थ निभा रहे थे।



चिनहट स्थित श्री जीवन सुधार रामायणी सभा की ओर से आयोजित 90वें रामलीला मंचन के तीसरे दिन अहिल्या उद्धार, गंगा लीला, जनक बाजार, नगर दर्शन और फुलवारी लीला का मंचन किया गया।शुरुआत अहिल्या उद्धार के प्रसंग से हुई। महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते समय भगवान श्रीराम का अहिल्या से सामना होता है।

प्रभु राम के चरण स्पर्श से शापग्रस्त अहिल्या का उद्धार होता है। मिथिला पहुंचने के बाद श्रीराम और लक्ष्मण के जनक बाजार भ्रमण तथा नगर दर्शन के प्रसंगों का मंचन भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद फुलवारी लीला में माता सीता और श्रीराम के प्रथम दर्शन का प्रसंग प्रस्तुत किया गया।