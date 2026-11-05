विदेश में छिपाई काली कमाई पर कसेगा शिकंजा, 16 देशों के अधिकारियों को 'मनी ट्रेल' पकड़ने का गुर सिखाएगी CBI

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भ्रष्टाचार की कमाई को दूसरे देशों में निवेश कर छिपाने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को ठिकाने लगाने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की जरूरत है। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) अब 16 देशों के अधिकारियों को वित्तीय जांच, मनी ट्रेल का पता लगाने और विदेश में छिपाई गई अवैध संपत्तियों की पहचान करने का प्रशिक्षण देगी।

गाजियाबाद स्थित सीबीआइ अकादमी में बुधवार से एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें 16 देशों- बोत्सवाना, इथियोपिया, घाना, इराक, लेबनान, मेडागास्कर, मालदीव, माली, मारीशस, म्यांमार, नामीबिया, नाइजीरिया, पनामा, पराग्वे, तंजानिया और जिम्बाब्वे के 24 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटीईसी) कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्घाटन सीबीआइ अकादमी के निदेशक सुहैल शर्मा ने किया।

सिखाएंगे जांच क व्यावहारिक तरीके उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने और उनकी बरामदगी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। अलग-अलग देशों की जांच एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों को ऐसी जांचों की प्रभावशीलता के लिए जरूरी बताया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को भारत के भ्रष्टाचार निरोधक कानूनी और संस्थागत ढांचे की जानकारी देने के साथ वित्तीय अपराधों की जांच के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे।