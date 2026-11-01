लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास बीटेक छात्र को युवकों ने मारी चार गोलियां, सात पर केस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। शनिवार रात को सआदतगंज में चाकूबाजी के बाद गुड़ंबा क्षेत्र में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास शनिवार देर रात विवाद के बाद बीटेक के छात्र पर जानलेवा हमला किया गया।

आरोप है कि सात युवकों ने छात्र पर गोली चला दी। हमले में छात्र को चार गोलियां लगीं, जिसमें एक गोली पैर में लगी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिहार के सिवान का आयाज इमाम खान उर्फ अरबाज (22) इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बीटेक का छात्र है। छात्र के मुताबिक, रविवार रात करीब 11:45 बजे वह यूनिवर्सिटी के पास फास्ट फूड के ठेले के पास खड़ा था।

इसी दौरान अभिषेक ठाकुर, राशिद जमाल, सोहेल, राहुल, नफीस, अब्दुल्लाह और दानिश ने उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पीड़ित की तहरीर पर गुड़ंबा पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।