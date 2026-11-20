जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में भी बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति दे दी है। शुक्रवार को यहां बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अयोध्या सहित आसपास के जिलों के प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया।

बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल क्षेत्र के पंडितपुर में शुक्रवार को आयोजित जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बीकापुर से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। उन्होंने बबलू को बसपा सुप्रीमो मायावती का विश्वासपात्र बताते हुए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया।

आकाश आनंद ने इसके साथ ही कटहरी से मरुत मिश्र, आलापुर से गौतम, अकबरपुर से मनोज कुमार वर्मा, जलालपुर से डॉ. दयाराम, सुलतानपुर जिले से इम्तियाज अहमद उर्फ गुड्डू व मदनलाल वर्मा और बाराबंकी से मोहम्मद मुबाशिर को भी चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की।

पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने बीकापुर के मौजूदा भाजपा विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उनके चिकित्सक होने का उल्लेख किया। सवाल उठाया कि जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति स्वयं डॉक्टर है तो क्या क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है। क्या आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

महिलाओं की सुरक्षा, सरकारी विभागों में खाली पदों, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। तंज कसते हुए कहा कि इन मोर्चों पर जवाबदेही के नाम पर तीन बड़े-बड़े शून्य नजर आते हैं। उनका निशाना प्रदेश सरकार के साथ बीकापुर के मौजूदा विधायक भी रहे।