सपा का दलित विरोधी चेहरा किसी से छिपा नहीं, चुनाव आते ही जगा अखिलेश का दलित प्रेम- बृजलाल

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। पूर्व डीजीपी एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आगरा में सपा के दलित सम्मेलन के दौरान बौद्ध वंदना के समय रामपुर से पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का अपनी कुर्सी से खड़े नहीं होना सपा की दलितों के प्रति सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव का दलित प्रेम जाग उठा है, जबकि सपा का दलित विरोधी इतिहास किसी से छिपा नहीं है।

बाबा साहब के नाम पर बने कॉलेज बृजलाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार में एक लाख से अधिक दलित अधिकारियों का रिवर्शन किया गया। छह जुलाई 2016 को गाजियाबाद हज हाउस के लोकार्पण के दौरान आजम खान ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को भूमाफिया कहा था।

वहीं, अखिलेश यादव ने कन्नौज स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर मेडिकल कॉलेज से बाबा साहेब का नाम हटा दिया था, जबकि लखनऊ के डॉ. भीमराव आंबेडकर ग्रीन गार्डन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया था। साथ ही दलित महापुरुषों और संतों के नाम पर बने जिलों व संस्थानों के नाम भी बदल दिए थे।