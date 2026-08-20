100 गाड़ियों के काफिले के साथ लखनऊ पहुंचे बृजभूषण, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात पर बोले- वह अच्छे आदमी हैं, दोष सिस्टम का था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बुधवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर में निकले बृजभूषण का करीब 20 स्थानों पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया गया।

उनके काफिले के कारण शहीद पथ पर भीषण जाम लग गया। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात और उनसे जुड़े प्रश्न पर बृजभूषण ने पेपर लीक का जिक्र किए बिना कहा कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका कोई दोष नहीं था, बल्कि सिस्टम का दोष था।